  Altında düşüş eğilimi sona erdi mi? Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar?
Altında düşüş eğilimi sona erdi mi? Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar?

Altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar merakla güncel altın fiyatlarını araştırıp takip ediyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç lira? İşte 7 Kasım 2025 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...

Altında düşüş eğilimi sona erdi mi? Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar?
Altın fiyatları, iki haftadır süren düşüş trendinin ardından bu haftayı yatay bir seyirle tamamlamaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz hafta küresel piyasalarda 4.002 dolardan kapanan ons altın, haftanın son işlem gününe (TSİ 07.00 itibarıyla) 3.992,33 dolar civarından giriş yaptı.

ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşında tansiyonun düşmesi ve FED yetkililerinin gelecekteki faiz indirimleri için temkinli açıklamaları, altın fiyatlarında kâr satışlarına sebep olmuştu. Bu hafta başında Çin’in, fiziki altın piyasasındaki vergi teşvikini kaldırması da talepte düşüş beklentilerini yükselterek altın fiyatlarını baskılamıştı.

Ancak dün ABD’de istihdam piyasası hakkında açıklanan bir rapor, altın fiyatlarının da yükselmesini destekledi.

Altın fiyatlarında son durum

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.

İşte 7 Kasım 2025 Cuma gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 5.417,20 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 9.176,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 18.340,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 36.523,79 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 36.551,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 91.589,56 TL

* Ons altın satış fiyatı: 3.992,14 dolar

