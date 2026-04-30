Altında düşüş serisi sürüyor: İşte 30 Nisan 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları

Gram altın güne 6.633 TL seviyesinde başlarken, ons altın fiyatı 4.566 dolar civarında açılış yaptı.

Ons altın, nisan ayını yaklaşık yüzde 2,1’lik bir düşüşle kapatmaya hazırlanıyor. Petrol fiyatlarındaki yeniden yükseliş, Fen’in son toplantısında dört üyenin daha sıkı para politikası sinyali vermesi ve ABD tahvil getirilerindeki artış, altın fiyatları üzerinde baskı oluşturan üç temel risk unsuru olarak öne çıkıyor.

Altın fiyatlarında son durum

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.

İşte 30 Nisan 2026 Perşembe gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 6.622,91 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 10.912,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 21.825,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 42.874,73 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 43.516,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 107.515,62 TL

* Ons altın satış fiyatı: 4.552,98 dolar