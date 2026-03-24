  Altında düşüş sürecek mi? İşte 24 Mart 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları
Altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar merakla güncel altın fiyatlarını araştırıp takip ediyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç lira? İşte 24 Mart 2026 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...

ALEYNA HARMAN
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Gram altın 6.220 TL, ons altın ise 4.360 dolar seviyesinden güne başladı. “Savaşa ara” açıklamasının etkisiyle yükseliş gösteren fiyatlar, bugün sabah işlemlerinde daha sakin ve yatay bir görünüm sergiliyor.

Dünya Altın Konseyi’nin değerlendirmesine göre, ons altında 200 günlük ortalamaya yaklaşan 4.090–4.066 dolar bandı kritik bir destek alanı olarak öne çıkıyor. Analizde, fiyatların bu seviyelerde denge bulma çabasına girebileceği ifade ediliyor.

Altın fiyatlarında son durum

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.

İşte 24 Mart 2026 Salı gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 6.184,90 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 11.212,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 22.223,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 44.034,74 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 44.311,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 110.424,53 TL

* Ons altın satış fiyatı: 4.352,45 dolar

