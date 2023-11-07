Altında düşüş sürüyor: Gram altın psikolojik seviyeyi test etti

İSTANBUL / EKONOMİ

Altın fiyatlarında düşüş, haftanın ikinci işlem gününde de devam ediyor. Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari'nin şahin mesajlarıyla küresel piyasalarda risk iştahı azalırken, dolar endeksindeki yükseliş altın fiyatlarını baskılanıyor. Kashkari açıklamalarında, fiyat baskılarının azaldığına dair pozitif sinyaller gelmesine rağmen, enflasyona karşı zafer ilan etmek için çok erken olduğu mesajını verdi. Böylelikle Kashkari, Fed'den gelebilecek bir faiz artırımına daha açık kapı bırakmış oldu. Piyasalar, Fed'in faiz artırımlarında tepe noktaya ulaşmış olabileceğini fiyatlıyordu.

1964 dolara kadar gerileyen ons altın, saat 12.43 itibarıyla yüzde 0,54 kayıpla 1966 dolarda işlem görüyor. Sarı madende teknik açıdan, 2000 ve 2020 seviyeleri direnç, 1960 ve 1950 puan destek konumunda bulunuyor.

Küresel piyasalar, yarın Tükiye saati ile 17.15'te gerçekleşecek olan ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jorome Powell'ın açıklamalarına odaklandı. Powell'ın mesajlarında önümüzdeki dönemde uygulanacak para politikasına yönelik ipuçları aranacak.

Altın, bu gelişmeleri takip edecek

Capital.com analisti olan Kyle Rodda, "Şu anda hala jeopolitik risklerle ilgili bir hikaye ve risk marjları altında biraz azalmış görünüyor ve fiyatlar bunu yansıtıyor. Volatiliteyi artırabilecek şeyler Powell'ın konuşması. Ayrıca önümüzdeki birkaç gün içinde yapılacak hazine ihaleleri ve eğer ılımlı bir talep görürsek, bu durum getiriler üzerinde tekrar yukarı yönlü baskı yaratabilir ve altın üzerinde aşağı yönlü bir baskı oluşturabilir" değerlendirmesini de yaptı.

Gram altın 1800 liranın altını gördü

Fiyatı ons altın ve dolar/TL'nin değerine göre hesaplanan altının gram fiyatı, dolar/TL'deki yükselişe rağmen, ons altındaki gerilemeyle değer kaybediyor. Psikolojik seviye olarak da gösterilebilecek 1800 liranın altını test eden gram altın; 1797 - 1819 bant aralığında hareket etti. Şu dakikalarda yüzde 0,33 düşüşle 1802 liradan alıcı buluyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 2 bin 970 liradan, Cumhuriyet altını 12 bin 130 liradan satılıyor.

Dün altının ons fiyatındaki azalışa paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,5 düşüşle 1.808 liradan tamamlamıştı.