Altında düşüş sürüyor: İşte 2 Şubat 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları

Gram altın, saat 06:00 itibarıyla 6.590 TL seviyesinden haftaya başladı. Geçtiğimiz haftayı 6.805 TL’den tamamlayan gram fiyattaki geri çekilme, haftanın ilk işlemlerinde de sürüyor. Ons altın 4.636 dolara kadar geriledi.

Aşırı alım bölgelerine çıkan fiyatların ardından; ABD’de Fed ve olası kapanma risklerine dair kaygıların azalması, Beyaz Saray ile Tahran arasında müzakere ihtimalinin yeniden gündeme gelmesi ve buna bağlı kâr realizasyonları satışların sertleşmesine neden oluyor.

Altın fiyatlarında son durum

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.

İşte 2 Şubat 2026 Pazartesi gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 6.535,90 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 11.590,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 23.179,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 47.536,40 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 46.182,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 119.205,54 TL

* Ons altın satış fiyatı: 4.636,80 dolar