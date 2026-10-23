Altında düşüş sürüyor: İşte 23 Ekim 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları

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Gram altın güne 6.425 TL, ons altın ise 4.012 dolar seviyesinden başladı.

Altın önümüzdeki hafta açıklaancak Fed faiz kararı ve kritik PCE verisi öncesinde dip yaptı. Bu hafta yüzde 3,5 oranında gerileyen ons altın fiyatları, böylece 4.000 dolara kadar düştü.

Altın fiyatlarında son durum

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.

İşte 23 Ekim 2026 Cuma gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 6.425,95 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 10.566,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 21.125,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 42.344,40 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 42.113,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 106.185,73 TL

* Ons altın satış fiyatı: 4.012,44 dolar