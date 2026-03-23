Altında düşüş sürüyor: İşte 23 Mart 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları

Gram altın 6.225 TL, ons altın ise 4.365 dolar seviyesinden güne başlıyor.

Orta Doğu’daki jeopolitik gerilimlerin sürmesiyle petrol fiyatlarının yüksek kalması, enflasyon endişelerini artırırken; ABD Merkez Bankası’nın bu yıl faiz indirimi yapma ihtimalinin büyük ölçüde zayıflaması, altın fiyatları üzerinde baskı oluşturuyor.

Bu gelişmelerle birlikte “altın fiyatları nerede taban bulur?” sorusu daha sık gündeme gelirken, uzmanlar 200 günlük hareketli ortalamanın geçtiği 4.135 dolar seviyesini önemli bir destek noktası olarak değerlendiriyor.

Altın fiyatlarında son durum

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.

İşte 23 Mart 2026 Pazartesi gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 6.212,98 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 11.293,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 22.517,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 45.665,78 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 44.862,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 114.514,65 TL

* Ons altın satış fiyatı: 4.369,98 dolar