Altında düşüş sürüyor: İşte 25 Eylül 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları
Altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar merakla güncel altın fiyatlarını araştırıp takip ediyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç lira? İşte 25 Eylül 2026 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...
Gram altın güne 6.726 TL, ons altın ise 4.270 dolar seviyesinden başladı.
Altın fiyatları Cuma günü gerilerken, haftalık kayıp yüzde 2’nin üzerine çıktı. Fiyatlardaki gerilemede yüksek enerji maliyetleri ile ABD Hazine tahvil getirilerindeki yükseliş etkili oldu.
Altın fiyatlarında son durum
İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.
İşte 25 Eylül 2026 Cuma gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…
Güncel altın satış fiyatları
* Gram altın satış fiyatı: 6.726,30 TL
* Çeyrek altın satış fiyatı: 11.005,00 TL
* Yarım altın satış fiyatı: 22.003,00 TL
* Tam altın satış fiyatı: 43.629,98 TL
* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 43.879,00 TL
* Gremse altın satış fiyatı: 109.409,52 TL
* Ons altın satış fiyatı: 4.270,18 dolar