Altında Fed etkisi: İşte 17 Eylül 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları

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Gram altın güne 6.723 TL, ons altın ise 4.297 dolar seviyesinden başladı.

Altın fiyatları, yatırımcıların ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artışına gitmesini ve para politikasında ek sıkılaşma sinyallerini değerlendirmesiyle Perşembe günü yüzde 1’in üzerinde değer kazandı.

Petrol fiyatlarında bir önceki gün görülen yükselişin hız kesmesi de altın fiyatlarındaki artışı destekleyen unsurlar arasında yer aldı.

Altın fiyatlarında son durum

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.

İşte 17 Eylül 2026 Perşembe gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 6.723,44 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 10.968,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 21.930,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 44.202,43 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 43.719,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 110.845,05 TL

* Ons altın satış fiyatı: 4.297,39 dolar