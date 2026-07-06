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Altında Fed etkisi: İşte 6 Temmuz 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları

Altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar merakla güncel altın fiyatlarını araştırıp takip ediyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç lira? İşte 6 Temmuz 2026 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...

ALEYNA HARMAN
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Altında Fed etkisi: İşte 6 Temmuz 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları
Takip Et

Gram altın güne 6.269 TL, ons altın ise 4.165 dolar seviyesinden başladı.

Altın fiyatları, geçen hafta açıklanan ve piyasa beklentilerinin altında kalan ABD istihdam verilerinin ardından, Fed'in faiz artırımlarına yönelik beklentilerin zayıflamasıyla pazartesi günü son iki haftanın en yüksek seviyelerine yakın seyrini korudu.

Altın fiyatlarında son durum

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.

İşte 6 Temmuz 2026 Pazartesi gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 6.269,81 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 10.335,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 20.626,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 41.093,47 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 41.120,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 103.048,80 TL

* Ons altın satış fiyatı: 4.165,59 dolar

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