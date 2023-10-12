Altında 'Fed' ve 'güvenli liman' desteği

Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinin sözle yönlendirmelerinde "güvercin" bir ton kullanmasıyla pozitif seyir devam ederken, bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verileri yatırımcıların odağında olacak.

Fed’den gelen mesajlarla birlikte tahvil faizleri gerilerken; altının ons fiyatı destekleniyor. İsrail-Filistin çatışmasındaki gelişmeler de güvenli liman varlıklarına olan talebi artırmayı sürdürüyor. Altının ons fiyatı, bugünkü işlemlerde en yüksek 1882 doları görürken; saat 12.12 itibarıyla yüzde 0,31 oranında yükselişle 1880 dolarda işlem gördü.

Altının ons fiyatında teknik açıdan 1900 ve 1920 dolar direnç, 1860 ve 1840 dolar destek konumunda bulunuyor.

Gram altın da primli

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından şu dakikalarda yüzde 0,54 artışla 1677 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 2 bin 880 liradan, Cumhuriyet altını 11 bin 520 liradan satılıyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,7 üzerinde 1.670 liradan tamamlamıştı.