Altında gözler ABD-İran hattında: İşte 24 Şubat 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları

Gram altın yeni güne 7.315 TL seviyesinden, ons altın ise 5.190 dolar düzeyinden başlangıç yaptı. Fiyatlarda önceki güne kıyasla sınırlı ölçüde kâr realizasyonları görülüyor. Piyasalarda odak, perşembe günü yapılacak üçüncü tur ABD-İran görüşmelerinde.

Diğer taraftan, UBS analistleri, altını yukarı taşıyan temel dinamiklerin gücünü koruduğunu vurgulayarak, ons fiyatının haziran ayına kadar 6.200 dolara yükselebileceği tahmininde bulundu.

Altın fiyatlarında son durum

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.

İşte 24 Şubat 2026 Salı gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 7.299,60 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 12.278,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 24.541,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 48.522,49 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 48.851,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 121.678,32 TL

* Ons altın satış fiyatı: 5.167,87 dolar