Altında gözler ABD verisinde: İşte 12 Mayıs 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları

Gram altın, güne 6.889 TL seviyesinden başlarken ons altın fiyatı 4.723 dolar olarak kaydedildi.

Sarı metal, Orta Doğu'daki çatışmalara ilişkin gelişmeler ve Amerika Birleşik Devletleri'nde açıklanacak kritik enflasyon verileri öncesinde faiz beklentilerinin değerlendirilmesiyle yatay bir seyir izliyor.

Altın fiyatlarında son durum

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.

İşte 12 Mayıs 2026 Salı gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 6.889,08 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 11.275,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 22.536,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 44.812,96 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 44.948,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 112.376,07 TL

* Ons altın satış fiyatı: 4.723,33 dolar