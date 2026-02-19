  1. Ekonomim
Altında gözler ABD verisinde: İşte 19 Şubat 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları

Altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar merakla güncel altın fiyatlarını araştırıp takip ediyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç lira? İşte 19 Şubat 2026 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...

ALEYNA HARMAN
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Gram altın güne 6.990 TL seviyesinden, ons altın ise 4.970 dolar düzeyinden başladı.

ABD’den nükleer görüşmelere ilişkin yapılan açıklamalar, jeopolitik risk algısını artırarak güvenli liman talebini destekledi. Buna karşılık, daha temkinli bir duruş sergileyen Fed üyelerinin faiz artışı yönündeki mesajları, altındaki yukarı yönlü hareketi sınırladı.

Piyasalar, Fed'in faiz patikasına yön verebilecek ABD enflasyon verilerine odaklandı.

Altın fiyatlarında son durum

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.

İşte 19 Şubat 2026 Perşembe gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 7.010,14 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 12.036,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 24.057,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 47.514,98 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 47.850,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 119.151,83 TL

* Ons altın satış fiyatı: 4.982,72 dolar

