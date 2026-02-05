  1. Ekonomim
  2. Finans
  3. Altında ibre aşağı yönlü: İşte 5 Şubat 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları
Takip Et

Altında ibre aşağı yönlü: İşte 5 Şubat 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları

Altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar merakla güncel altın fiyatlarını araştırıp takip ediyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç lira? İşte 5 Şubat 2026 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...

ALEYNA HARMAN
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Altında ibre aşağı yönlü: İşte 5 Şubat 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları
Takip Et

Gram altın, saat 07:05 itibarıyla 6.815 TL seviyesinden işlem görürken, ons altın güne 4.835 dolardan başladı. Ons altında ilk işlemlerde kayıplar yüzde 2’nin üzerine çıktı.

Dolar endeksinin son iki haftanın en yüksek noktasına yükselmesi, ABD ile Çin liderleri arasında yapıcı geçen görüşme, beklentilerin üzerinde gelen ABD makro verileri ve ETF’lerden yaşanan milyar dolarlık çıkışlar, değerli metaller üzerinde baskı oluşturuyor.

Altın fiyatlarında son durum

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.

İşte 5 Şubat 2026 Perşembe gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 6.815,22 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 12.141,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 24.283,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 49.087,54 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 48.418,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 123.095,29 TL

* Ons altın satış fiyatı: 4.878,07 dolar

Küresel gelişmeler kıymetli metalleri baskıladı: Altın ve gümüş gerilediKüresel gelişmeler kıymetli metalleri baskıladı: Altın ve gümüş gerilediEkonomi
Benzine zam ya da indirim var mı? İşte 5 Şubat 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıBenzine zam ya da indirim var mı? İşte 5 Şubat 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Meteoroloji'den 7 il için sarı kodlu uyarı: Sağanak yağış ve rüzgara dikkat! İşte il il tahminlerMeteoroloji'den 7 il için sarı kodlu uyarı: Sağanak yağış ve rüzgara dikkat! İşte il il tahminlerGündem
Dolar/TL bugün ne kadar? (5 Şubat 2026 dolar - Euro fiyatları)Dolar/TL bugün ne kadar? (5 Şubat 2026 dolar - Euro fiyatları)Finans

 

Altın, tarihi düşüş sonrası yükselişe geçti: 4 Şubat güncel altın fiyatları

Altın Haberleri

Altın, tarihi düşüş sonrası yükselişe geçti: 4 Şubat güncel altın fiyatları
Dolar/TL bugün ne kadar? (5 Şubat 2026 dolar - Euro fiyatları)

Finans Haberleri

Dolar/TL bugün ne kadar? (5 Şubat 2026 dolar - Euro fiyatları)
Dolar/TL bugün ne kadar? (4 Şubat 2026 dolar - Euro fiyatları)

Yatırım Haberleri

Dolar/TL bugün ne kadar? (4 Şubat 2026 dolar - Euro fiyatları)
Bu konularda ilginizi çekebilir
Altın finans yatırım