Altında ‘parabolik’ hareket

EVRİM KÜÇÜK

Yatırımcısını büyük beklentiye sokan altın yıla iyi bir başlangıç yaptı. Yaz sonu başlayan düşüşü yılın son aylarında tersine çevirerek bir çan çizen altın fiyatları bu hafta 7 ayın en yüksek seviyesini gördü. Onsu 1.865 dolara çıkan altında parabolik bir grafik oluştu. Kısa vadede 1.850 doların bariyerinin korunması önemli iken, uzun vadede faizlerin hız kesmesi ve merkez bankalarının alımlarıyla fiyatların yükseliş yönlü hareketini sürdüreceğine dair güçlü beklentiler korunuyor.

Kısa vadede 1.880 dolar hedef haline gelebilir

Kıymetli maden bu hafta son 7 ayın zirvesinde yeni bir seviye kaydederek yıla güçlü başlama arzusunu sürdürmüş oldu. Fed tutanaklarının şahin mesajlar içermesi altına satış getirmekle birlikte net bir baskı oluşturmadı. Bununla birlikte, değerli madende yükseliş bir miktar momentum kaybetse de seviye olarak önemli gözüken 1.850 seviyesinin üzerinde hareketlerin yaşanması alım isteğinin sürdüğüne işaret ediyor. Söz konusu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda da değerli madenin önce 1.863, ardından 1.879 ve 1.883 dolar direncini kırmaya yönelik hamleleri izlenebilir.

Öte yandan, uzmanlara göre olası düşüşlerde 1.850 desteğinin kırılması durumunda 1.836 tepki gelebilecek destek olarak izlenebilir. Buranın gerisinde ise 1.825 dolar desteği takip edilmeli.

Orta ve uzun vadeli beklentiler ise daha yüksek seviyelere işaret ediyor. Uzmanların bir kısmı altın ve gümüşün faiz etkisiyle bir süre baskı altında kalmaya devam ettikten sonra ilk çeyreğin sonundan itibaren güç toplayacağını belirtiyor.

Wells Fargo’nun hedefi 2.000 dolar

HSBC'deki stratejistler, yüksek faizlerin ve tahvil getirilerinin altın için rekabet açısından dezavantaj yarattığını söylüyor. Wells Fargo ise iddialı tahminlerini sürdürüyor. Amerikan bankacılık grubu şu yorumu yapıyor: “Doların 2022'de 20 yılın zirvesine yükselmesi altın için en negatif gelişmeydi. Fakat 2023'te dolarda yataylaşma ve ardından gelecek düşüşün altında üzerindeki baskıyı hafifleteceğini umuyoruz.”

Wells Fargo, “2023 yılı hedef fiyat aralığımız 1.900 ila 2.000 dolar. Çünkü altında aşırı satış vardı. Yine de yatırımcıyı daha iyi bir fiyat hareketi gösterene kadar altın konusunda fazla agresif olmamaları konusunda uyarıyoruz” diyor.

Gümüş için 50 dolar radara mı girdi?

Bazı analistler ons gümüş fiyatlarının 2023–2024 yılları arasında belirgin bir şekilde yükseliş göstereceğini düşündüğünden özellikle 2023 yılı değerli metaller için hareketli bir yıl olabilir. ElliottWaveTrader. net kurucus Avi Gilburt’a göre bu yıl ya da 20247ün ilk yarısında ons gümüş 50 dolar seviyesini görebilir. Yapılan değerlendirmeler ons gümüş performansının 2010 ve 2011 yıllarında gerçekleştirmiş olduğu hamlelerin benzerini öngörüyor. Bu aralıkta ons gümüş fiyat hareketi doğrudan ‘U’ şeklinde bir seyir göstermişti. Özellikle ons gümüşün son iki yıldaki performansına bakıldığında ve diğer metallere göre ucuz olduğu göz önüne alındığında, ilginin artacağı düşünülüyor. Gilburt, yine de büyük bir sıçrama öncesi geri çekilme olasılığını unutmamak gerektiğini söylüyor. 22 dolar seviyelerine kadar geri çekilme olasılığı olan ons gümüş bu yıl ya da gelecek yıl içerisinde 50 dolar seviyesine temas edebilir. Ons gümüş Nisan 2011’de 49,51 $ rekor zirvesini görmüştü. Bu seviyeye bu yıl ya da 2024 yılının ilk yarısında tekrar çıkmasının sürpriz olmayacağı belirtiliyor.