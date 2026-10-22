Altında sert düşüş: İşte 22 Ekim 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları

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Gram altın güne 6.532 TL, ons altın ise 4.091 dolar seviyesinden başladı.

Tepki alımlarına karşın ons altın, önemli direnç seviyelerini aşmakta güçlük çekerken yeni işlem gününde yeniden düşüşe geçti. Değerli metal, yaklaşık bir haftanın ardından 4.100 dolar seviyesinin altına geriledi.

Altın fiyatları üzerinde baskı yaratan başlıca unsurlar arasında Orta Doğu’daki gerilimin artması ve petrol fiyatlarının yüksek seviyelerde kalmayı sürdürmesi yer alıyor. Bunun yanı sıra, Fed'in gelecekteki faiz kararlarına yönelik beklentiler de altın fiyatlarındaki aşağı yönlü hareketi destekleyen faktörler arasında bulunuyor.

Altın fiyatlarında son durum

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.

İşte 22 Ekim 2026 Perşembe gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 6.532,07 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 10.686,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 21.366,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 42.912,97 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 42.594,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 107.611,51 TL

* Ons altın satış fiyatı: 4.091,13 dolar