  3. Altında sert düşüş sonrası denge arayışı: İşte 30 Aralık 2025 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları
Altında sert düşüş sonrası denge arayışı: İşte 30 Aralık 2025 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları

Altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar merakla güncel altın fiyatlarını araştırıp takip ediyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç lira? İşte 30 Aralık 2025 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...

ALEYNA HARMAN
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Altında sert düşüş sonrası denge arayışı: İşte 30 Aralık 2025 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları
Gram altın 6.020 TL, ons altın ise 4.360 dolar seviyesinden yeni güne başladı. Dün yaşanan sert geri çekilmenin ardından fiyatlarda tepki alımları dikkat çekiyor.

Altına ilişkin 2026 öngörülerini içeren yeni raporlar da art arda yayımlanıyor. İsviçre merkezli UBS, düşük faiz ortamı, süregelen küresel ekonomik riskler ve ABD’deki politika belirsizliklerini gerekçe göstererek ons altının 2026 yılında 5.400 dolara kadar yükselme potansiyeli taşıdığını öngördü.

Altın fiyatlarında son durum

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.

İşte 30 Aralık 2025 Salı gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 6.025,07 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 10.051,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 20.096,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 40.133,67 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 10.051,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 100.641,95 TL

* Ons altın satış fiyatı: 4.361,83 dolar

