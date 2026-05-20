Altında sert geri çekilme: İşte 20 Mayıs 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları

Gram altın, güne 6.565 TL seviyesinden başlarken ons altın fiyatı 4.480 dolar olarak kaydedildi.

Orta Doğu’da süren jeopolitik belirsizlikler ve Fed’in bu yıl faiz indirimi yapacağına dair beklentilerin zayıflaması piyasaları baskıladı.

İlk işlemlerde ons altın 4.456 dolara kadar düşerek son iki ayın en düşük seviyesini gördü.

Altın fiyatlarında son durum

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.

İşte 20 Mayıs 2026 Çarşamba gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 6.537,80 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 10.742,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 21.477,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 43.210,19 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 42.816,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 108.356,83 TL

* Ons altın satış fiyatı: 4.467,71 dolar