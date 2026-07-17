Altında sert haftalık kayıp: İşte 17 Temmuz 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları

Gram altın güne 6.060 TL, ons altın ise 3.989 dolar seviyesinden başladı.

ABD ile İran arasındaki artan gerilim nedeniyle yükselen petrol fiyatları, enflasyon ve faiz artırımı beklentilerini güçlendirerek altın fiyatları üzerinde baskı yarattı.

Onsta haftalık değer kaybı, bu sabahki fiyatlamalar itibarıyla yüzde 3’ü geçti. Bu düşüş, son 6 haftanın en sert gerilemesine işaret ediyor.

Altın fiyatlarında son durum

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.

İşte 17 Temmuz 2026 Cuma gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 6.060,82 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 9.956,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 19.923,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 39.525,03 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 39.658,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 99.115,68 TL

* Ons altın satış fiyatı: 3.989,54 dolar