Altında tarihi zirve: İşte 24 Aralık 2025 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları

Altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar merakla güncel altın fiyatlarını araştırıp takip ediyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç lira? İşte 24 Aralık 2025 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...

Gram altın 6.232 TL seviyesine kadar yükselerek tarihî zirvesini gördü. 07.10 itibarıyla fiyatlar 6.190 TL civarında işlem görüyor. Kapalıçarşı’da sabah saatlerinde gram altın 6.300 TL’den, çeyrek altın ise 10.265 TL’den satılıyor.

Küresel piyasalarda ons altının 4.500 doların üzerine çıkarak yeni rekorlar kırması, gram altın fiyatlarını yukarı yönlü destekledi.

Altın fiyatlarında son durum

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.

İşte 24 Aralık 2025 Çarşamba gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 6.190,12 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 10.293,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 20.580,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 40.696,10 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 40.972,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 102.052,33 TL

* Ons altın satış fiyatı: 4.493,50 dolar

