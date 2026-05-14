Altında temkinli bekleyiş: İşte 14 Mayıs 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları

Gram altın, 6.831 TL seviyesinden işlem görürken, ons altın güne 4.677 dolar düzeyinde başladı. Mayıs ayında ons bazındaki yükseliş ise yaklaşık yüzde 1,5 ile sınırlı kaldı.

Piyasalar, ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında yapılacak görüşmelere ve İran’daki savaş sürecine ilişkin olumlu gelişme sinyallerine odaklanmış durumda.

Altın fiyatlarında son durum

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.

İşte 14 Mayıs 2026 Perşembe gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 6.831,17 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 11.168,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 22.335,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 44.416,46 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 44.514,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 111.381,76 TL

* Ons altın satış fiyatı: 4.677,13 dolar