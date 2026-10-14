Altında temkinli seyir: İşte 14 Ekim 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları
Altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar merakla güncel altın fiyatlarını araştırıp takip ediyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç lira? İşte 14 Ekim 2026 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...
Gram altın güne 6.611 TL, ons altın ise 4.159 dolar seviyesinden başladı.
Yatırımcıların, ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikası seyrine ilişkin yeni ipuçları edinmek amacıyla gün içinde açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini beklemesiyle altın fiyatları çarşamba günü yatay bir görünüm sergiledi.
Altın fiyatlarında son durum
İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.
İşte 14 Ekim 2026 Çarşamba gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…
Güncel altın satış fiyatları
* Gram altın satış fiyatı: 6.611,06 TL
* Çeyrek altın satış fiyatı: 10.795,00 TL
* Yarım altın satış fiyatı: 21.583,00 TL
* Tam altın satış fiyatı: 43.021,70 TL
* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 43.040,00 TL
* Gremse altın satış fiyatı: 107.884,17 TL
* Ons altın satış fiyatı: 4.159,66 dolar