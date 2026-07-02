Altında toparlanma sinyali: İşte 2 Temmuz 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları

Gram altın güne 6.108 TL, ons altın ise 4.072 dolar seviyesinden başladı.

Petrol fiyatlarındaki düşüş, beklenti altında kalan ABD verileri ve Fed Başkanı Warsh’tan gelen ılımlı mesajlarla değerli metalin fiyatında yükseliş yaşandı.

Altın fiyatlarında son durum

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.

İşte 2 Temmuz 2026 Perşembe gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 6.108,72 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 10.090,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 20.136,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 40.193,84 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 40.143,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 100.792,83 TL

* Ons altın satış fiyatı: 4.072,91 dolar