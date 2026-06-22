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Altında toparlanma sinyali: İşte 22 Haziran 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları

Altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar merakla güncel altın fiyatlarını araştırıp takip ediyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç lira? İşte 22 Haziran 2026 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...

ALEYNA HARMAN
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Altında toparlanma sinyali: İşte 22 Haziran 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları
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Gram altın güne 6.241 TL, ons altın ise 4.172 dolar seviyesinden başladı.

Pazartesi günü altın fiyatları yükselişe geçerek toparlandı. Değerli metal, İran'ın ABD ile barış müzakerelerinde olumlu gelişmeler yaşandığını açıklaması ve bunun petrol fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı yaratmasının ardından önceki işlem gününde bir haftayı aşkın sürenin en düşük seviyesini görmüştü.

Altın fiyatlarında son durum

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.

İşte 22 Haziran 2026 Pazartesi gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 6.241,81 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 10.422,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 20.813,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 41.138,89 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 41.529,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 103.162,70 TL

* Ons altın satış fiyatı: 4.172,03 dolar

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