  Altında toparlanma sinyali: İşte 25 Mart 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları
Altında toparlanma sinyali: İşte 25 Mart 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları

Altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar merakla güncel altın fiyatlarını araştırıp takip ediyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç lira? İşte 25 Mart 2026 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...

ALEYNA HARMAN
Gram altın 6.525 TL seviyesinden, ons altın ise 4.575 dolar civarından güne başladı.

Orta Doğu’da tekrardan müzakere ihtimallerinin artmasıyla petrol fiyatlarında düşüş görülürken, altın günlük bazda yüzde 2’nin üzerinde değer kazandı.

Kapalıçarşı’da ise fiziki gram altının satış fiyatı 7.000 TL’nin üzerine çıktı.

Altın fiyatlarında son durum

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.

İşte 25 Mart 2026 Çarşamba gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 6.517,17 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 12.201,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 23.837,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 43.965,57 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 47.534,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 110.251,09 TL

* Ons altın satış fiyatı: 4.572,37 dolar

Emekli promosyonunda yarış kızıştı! En yüksek rakam hangi bankada? İşte banka banka güncel oranlarEmekli promosyonunda yarış kızıştı! En yüksek rakam hangi bankada? İşte banka banka güncel oranlarEkonomi

 

Altında düşüş sürecek mi? İşte 24 Mart 2026 güncel altın fiyatları

Altın Haberleri

Altında düşüş sürecek mi? İşte 24 Mart 2026 güncel altın fiyatları
Dolar/TL bugün ne kadar? (25 Mart 2026 dolar - Euro fiyatları)

Finans Haberleri

Dolar/TL bugün ne kadar? (25 Mart 2026 dolar - Euro fiyatları)
Dolar/TL bugün ne kadar? (24 Mart 2026 dolar - Euro fiyatları)

Yatırım Haberleri

Dolar/TL bugün ne kadar? (24 Mart 2026 dolar - Euro fiyatları)
