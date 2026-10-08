Altında toparlanma sinyali: İşte 8 Ekim 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları

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Gram altın güne 6.547 TL, ons altın ise 4.138 dolar seviyesinden başladı.

Altın fiyatları, doların 18 ayın en yüksek seviyesinden gerilemesinin etkisiyle Perşembe günü yükseldi.

Doların değer kaybetmesi, değerli metalin iki ayın en düşük seviyesinden toparlanmasına destek olurken, yatırımcılar Fed’in yılın geri kalanında yeni bir faiz artışı yapıp yapmayacağını değerlendiriyor.

Altın fiyatlarında son durum

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.

İşte 8 Ekim 2026 Perşembe gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 6.547,83 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 10.778,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 21.551,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 42.485,44 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 42.976,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 106.539,41 TL

* Ons altın satış fiyatı: 4.138,21 dolar