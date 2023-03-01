Altında, üç aylık rota martta çizilecek! Uzman isim değerlendirdi

Şenay ZEREN

Küresel piyasalarda, yükselen enflasyonist risk ve resesyon kaygılarıyla son dönemde risk iştahı düşük seyrederken; Çin'den gelen ekonomik veriler moral oldu. Çin'de ekonomik aktivitenin salgın öncesi seviyelere ulaşacağı beklentileri piyasalarda risk iştahını artırdı. Artan risk iştahı doları baskılarken, ters korelasyon etkisiyle altın fiyatlarını destekliyor.

Euro, Japon Yeni, İngiliz Sterlini, Kanada Doları, İsveç Kronu ve İsviçre Frangı olmak üzere 6 para birimine karşı değerini ölçen dolar endeksi, geçtiğimiz günlerde 105 seviyesinin üzerine çıkarak yaklaşık olarak 2 ayın zirvesini görürken, bugün 104,33 seviyesine kadar geriledi.

Majör merkez bankalarından faiz beklentileri fiyatları baskılıyor

ABD tarafından gelen makroekonomik veriler sonrası, ‘kalıcı enflasyon’ tehlikesinin güçlenmesiyle, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artırımlarında üst limiti beklentilerin üzerine çıkartacağı ve faiz indirimlerine 2024 yılında başlayabileceği beklentisi altın fiyatlarını baskılıyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalara bakıldığında Fed’in mart, mayıs ve haziran ayındaki toplantılarda 25'er baz puan faiz artırımına gitmesi bekleniyor.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) tarafına baktığımızda ise, bankanın faiz artırımlarına devam ederek politika faizini tarihinde ilk kez yüzde 4'e çıkarabileceği öngörülüyor. Ayrıca ECB’nin 2024 yılında da faiz artırımlarını devam etmesi bekleniyor.

GCM Yatırım Araştırma Müdürü Kudret Ayyıldır altın fiyatlarıyla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Dünyanın en önemli oyuncuları Fed ve ECB son gelen ekonomik göstergeler ardından bu ayki para politikası kararlarıyla geleceğe yönelik beklentilerini aktaracaktır. Bu beklentiler değerli metallerin haziran ayına kadarki yol haritasını değerlendirebilmek adına referans olarak izlenebilir" dedi.

Altın fiyatlarında son durum

Altının ons fiyatı, dün 1804 dolara kadar gerileyerek 2023 yılının en düşük seviyesini görürken; son dönemde gerçekleşen bu düşüşlerle bu yılın bütün kazançlarını geri verdi. Sarı maden, bugünkü işlemlerde 1838 dolara kadar yükselirken; saat 13:29 itibarıyla yüzde 0,36 oranında yükselişle 1833 dolarda işlem görüyor. Ons altın, dün yüzde 0,51 artışla günü 1826 dolardan tamamlamıştı.

Altının gram fiyatı ons altına paralel hareketini sürdürüyor. Gram altın, yeni güne yükselişle başlamasının ardından şu dakikalarda yüzde 0,37 artışla 1113 lirada hareket ediyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1830 lira, Cumhuriyet altını da 7 bin 400 liradan satılıyor. Altının gram fiyatı, dün günü yüzde 0,51 artışla 1109 liradan tamamlamıştı.

Değerli metaller için kritik virajdayız!

Kudret Ayyıldır – GCM Yatırım Araştırma Müdürü

Küresel piyasalar için kritik bir aya girmiş bulunmaktayız. Dünyanın en önemli oyuncuları Fed ve ECB son gelen ekonomik göstergeler ardından bu ayki para politikası kararlarıyla geleceğe yönelik beklentilerini aktaracaktır. Bu beklentiler değerli metallerin haziran ayına kadarki yol haritasını değerlendirebilmek adına referans olarak izlenebilir. ABD Merkez Bankası Fed 22 Mart tarihinde 25 baz puan faiz artışı gerçekleştirme ihtimali vadeli tahminlerde yüzde 70’in üzerindedir. Zirve faiz oranının haziranda yüzde 5,50 olacağına yönelik beklentiler Fed tarafından doğrulanacak mı hususunu takip edeceğiz.

Fed öncesinde ise gözler 16 Mart tarihinde Avrupa Merkez Bankası (ECB) tarafında olacaktır. Başkan Lagarde, mart toplantısında 50 baz puan faiz artırımı konusunu tekrarlayan açıklamalarda bulunmuştu. Ancak mart toplantısında faiz artırım şiddetinden ziyade gelecek dönemdeki faiz artışlarının tahmini zirve faizi yüzde 4,00 üzerine taşıyıp taşımayacağına yönelik vereceği mesajlar ana gündemimiz olacaktır. ABD tarafında faiz – enflasyon makası birbirine oldukça yakınlaşırken Avrupa tarafında makas açıklığı dikkat çekmektedir. Bu açıdan önce ECB daha sonra da Fed tarafındaki mesajlar hem para politikasını yorumlamamıza hem de değerli metallerin yol haritasını anlayabilmemiz adına önemlidir.

Altın fiyatları neden geriledi? Yön neresi olabilir?

Değerli metal dediğimizde aklımıza ilk gelen hiç şüphesiz ki ons altındır. 1966 dolar seviyesine ulaşması ardından tarihi zirve 2070 dolar ve daha sonra 2300 dolar, 2500 dolar gibi rakamların havada uçuştuğu bir ortamda enflasyon, istihdam gibi önemli ekonomik göstergeler ile birlikte Fed üzerinde oluşan baskı ve zirve faiz beklentilerinin yukarı yönlü revizesi sarı madende sert düşüşleri beraberinde getirdi.

160 dolar düşüşle psikolojik 1800 seviyesine ulaşan ons altın için ECB ve Fed kritik bir önem arz ediyor. Son düşüşler bankaların daha fazla faiz artışı yapacağına yönelik beklentilerin önceden satın alınmasıyla oluştu. Bu açıdan ECB’de yüzde 4,00, Fed tarafında da yüzde 5,50 üzerinde yeni rakamlar telaffuz edilecekse ons altın için düşüş yönlü beklentilerin daha da güçleneceği, mevcut zirve faiz rakamlarda değişiklik olmayacaksa beklentiyi satın al – gerçekleştiği zaman sat psikolojisi ile kıymetli maden fiyatında yeniden yukarı yönlü reaksiyonlara hazırlıklı olunması gerektiğini söyleyebiliriz.

Fiyat açısından 1795 dolar ve 1860 dolar seviyelerini takip edebiliriz. 1860 dolar seviyesi üzerinde 1800 dolar dönüşünün teyidi sağlanacağından 1895 dolar ve 1935 dolar seviyelerine doğru yeni bir reaksiyon izlenebilir. 1795 dolar seviyesi altında kalıcı bir reaksiyon izlenmesi durumunda ise altın alıcıları için moral bozucu bir süreç daha başlayacağını, bu tür bir kırılım ile 1725 dolar – 1705 dolar bölgesine doğru baskının ana gündem maddesi olarak değerlendirilebileceğini söyleyebiliriz.