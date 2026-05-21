  3. Altında yön arayışı: İşte 21 Mayıs 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları
Altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar merakla güncel altın fiyatlarını araştırıp takip ediyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç lira? İşte 21 Mayıs 2026 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...

ALEYNA HARMAN
Gram altın, güne 6.655 TL seviyesinden başlarken ons altın ise 4.538 dolar seviyesinde açılış yaptı.

Dün petrol fiyatlarında yaşanan gerilemenin ardından yükselişe geçen ons altın, Fed tutanaklarının “şahin” mesajlar içermesiyle kazançlarını sınırladı.

Altın fiyatlarında son durum

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.

İşte 21 Mayıs 2026 Perşembe gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 6.646,25 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 10.875,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 21.743,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 42.773,61 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 43.347,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 107.262,05 TL

* Ons altın satış fiyatı: 4.533,89 dolar

