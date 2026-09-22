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Altında yön arayışı: İşte 22 Eylül 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları

Altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar merakla güncel altın fiyatlarını araştırıp takip ediyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç lira? İşte 22 Eylül 2026 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...

ALEYNA HARMAN
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Altında yön arayışı: İşte 22 Eylül 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları
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Gram altın güne 6.816 TL, ons altın ise 4.342 dolar seviyesinden başladı.

Altın fiyatları, faiz oranlarının daha uzun süre yüksek seviyelerde kalacağına yönelik beklentilerin yatırımcıların risk iştahını sınırlamasıyla yükselişini sürdürmekte zorlandı.

Piyasalarda gözler, para politikasının gelecekteki seyrine ilişkin ipuçları verebilecek ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamalarına çevrildi.

Altın fiyatlarında son durum

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.

İşte 22 Eylül 2026 Salı gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 6.816,07 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 11.123,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 22.239,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 44.157,08 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 44.335,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 110.731,34 TL

* Ons altın satış fiyatı: 4.342,34 dolar

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