  1. Ekonomim
  2. Finans
  3. Altında yön arayışı: İşte 8 Temmuz 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları
Takip Et

Altında yön arayışı: İşte 8 Temmuz 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları

Altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar merakla güncel altın fiyatlarını araştırıp takip ediyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç lira? İşte 8 Temmuz 2026 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...

ALEYNA HARMAN
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Altında yön arayışı: İşte 8 Temmuz 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları
Takip Et

Gram altın güne 6.219 TL, ons altın ise 4.122 dolar seviyesinden başladı.

Orta Doğu’da jeopolitik tansiyonun yeniden yükselişe geçmesiyle birlikte ons altın dün 4.106 dolara geriledi. Piyasada dikkatler, Fed’in haziran toplantısı tutanaklarına çevrildi.

Altın fiyatlarında son durum

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.

İşte 8 Temmuz 2026 Çarşamba gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 6.219,74 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 10.237,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 20.431,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 40.874,55 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 40.700,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 102.499,82 TL

* Ons altın satış fiyatı: 4.122,36 dolar

Mevduat faizlerinde son durum: 3 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte banka banka oranlar...Mevduat faizlerinde son durum: 3 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte banka banka oranlar...Ekonomi
Akaryakıta bir zam daha geldi: İşte 8 Temmuz 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıta bir zam daha geldi: İşte 8 Temmuz 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Meteoroloji açıkladı: Doğuda sıcaklık azalacak, kuvvetli yağışa dikkat! İşte hava durumu tahminleriMeteoroloji açıkladı: Doğuda sıcaklık azalacak, kuvvetli yağışa dikkat! İşte hava durumu tahminleriGündem
Otomobil alacaklar dikkat! Hangi araç modelleri indirimde? İşte temmuz ayı sıfır araç kampanyalarıOtomobil alacaklar dikkat! Hangi araç modelleri indirimde? İşte temmuz ayı sıfır araç kampanyalarıEkonomi

 

Altında yön aşağı döndü: İşte 7 Temmuz 2026 güncel altın fiyatları

Altın Haberleri

Altında yön aşağı döndü: İşte 7 Temmuz 2026 güncel altın fiyatları
Dolar/TL bugün ne kadar? (8 Temmuz dolar - Euro fiyatları)

Finans Haberleri

Dolar/TL bugün ne kadar? (8 Temmuz dolar - Euro fiyatları)
Dolar/TL bugün ne kadar? (7 Temmuz dolar - Euro fiyatları)

Yatırım Haberleri

Dolar/TL bugün ne kadar? (7 Temmuz dolar - Euro fiyatları)
Bu konularda ilginizi çekebilir
Altın finans yatırım