Altında yön aşağı döndü! Gözler ABD verilerinde: İşte 8 Ocak 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları

Gram altın güne 6.145 TL seviyesinden başlarken, ons altın 4.442 dolar civarında işlem görüyor. Dün 6.224 TL ile zirveyi yoklayan gram altın, bu seviyelerin ardından gelen kâr realizasyonlarıyla geri çekildi.

Uzmanlar, jeopolitik risklerde yeni bir tırmanış olmaması ve fiyatların tepe noktalara yakın seyretmesi nedeniyle satışların arttığına dikkat çekiyor.

Analistlere göre ons altında 4.380 dolar seviyesi kritik bir destek konumunda. Piyasaların odağında ise yarın açıklanacak ABD istihdam verileri yer alıyor.

Altın fiyatlarında son durum

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.

İşte 8 Ocak 2026 Perşembe gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 6.146,59 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 10.403,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 20.806,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 41.470,07 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 41.453,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 103.993,19 TL

* Ons altın satış fiyatı: 4.438,34 dolar