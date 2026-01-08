  1. Ekonomim
  2. Finans
  3. Altında yön aşağı döndü! Gözler ABD verilerinde: İşte 8 Ocak 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları
Takip Et

Altında yön aşağı döndü! Gözler ABD verilerinde: İşte 8 Ocak 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları

Altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar merakla güncel altın fiyatlarını araştırıp takip ediyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç lira? İşte 8 Ocak 2026 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...

ALEYNA HARMAN
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Altında yön aşağı döndü! Gözler ABD verilerinde: İşte 8 Ocak 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları
Takip Et

Gram altın güne 6.145 TL seviyesinden başlarken, ons altın 4.442 dolar civarında işlem görüyor. Dün 6.224 TL ile zirveyi yoklayan gram altın, bu seviyelerin ardından gelen kâr realizasyonlarıyla geri çekildi.

Uzmanlar, jeopolitik risklerde yeni bir tırmanış olmaması ve fiyatların tepe noktalara yakın seyretmesi nedeniyle satışların arttığına dikkat çekiyor.

Analistlere göre ons altında 4.380 dolar seviyesi kritik bir destek konumunda. Piyasaların odağında ise yarın açıklanacak ABD istihdam verileri yer alıyor.

Altın fiyatlarında son durum

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.

İşte 8 Ocak 2026 Perşembe gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 6.146,59 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 10.403,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 20.806,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 41.470,07 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 41.453,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 103.993,19 TL

* Ons altın satış fiyatı: 4.438,34 dolar

Emekli ve memur maaş zammı 2026: Emekli ve memur maaşı nasıl hesaplanır? İşte en kolay yöntem...Emekli ve memur maaş zammı 2026: Emekli ve memur maaşı nasıl hesaplanır? İşte en kolay yöntem...Ekonomi
Türkiye–İsrail–ABD üçgeni: F-35 krizi aşılabilecek mi?Türkiye–İsrail–ABD üçgeni: F-35 krizi aşılabilecek mi?Dünya
Meteoroloji 63 ili sarı kodla uyardı: Sağanak yağış, kuvvetli rüzgar, çığ tehlikesi! İşte tahminlerMeteoroloji 63 ili sarı kodla uyardı: Sağanak yağış, kuvvetli rüzgar, çığ tehlikesi! İşte tahminlerGündem
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey’e saldırı girişimi kamerada (Video)Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey’e saldırı girişimi kamerada (Video)Gündem

 

Altında yön ne olacak? Gözler ABD verilerinde: İşte 7 Ocak güncel altın fiyatları

Altın Haberleri

Altında yön ne olacak? Gözler ABD verilerinde: İşte 7 Ocak güncel altın fiyatları
Dolar/TL bugün ne kadar? (8 Ocak 2026 dolar - Euro fiyatları)

Finans Haberleri

Dolar/TL bugün ne kadar? (8 Ocak 2026 dolar - Euro fiyatları)
Dolar/TL bugün ne kadar? (7 Ocak 2026 dolar - Euro fiyatları)

Yatırım Haberleri

Dolar/TL bugün ne kadar? (7 Ocak 2026 dolar - Euro fiyatları)
Bu konularda ilginizi çekebilir
Altın finans yatırım