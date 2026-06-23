  1. Ekonomim
  2. Finans
  3. Altında yön aşağı döndü: İşte 23 Haziran 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları
Takip Et

Altında yön aşağı döndü: İşte 23 Haziran 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları

Altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar merakla güncel altın fiyatlarını araştırıp takip ediyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç lira? İşte 23 Haziran 2026 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...

ALEYNA HARMAN
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Altında yön aşağı döndü: İşte 23 Haziran 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları
Takip Et

Gram altın güne 6.183 TL, ons altın ise 4.145 dolar seviyesinden başladı.

Değerli metal, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bu yıl faiz artırabileceği beklentileriyle güçlenen doların baskısı altında geriledi.

Altın fiyatlarında son durum

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.

İşte 23 Haziran 2026 Salı gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 6.183,56 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 10.260,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 20.476,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 41.268,24 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 40.883,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 103.487,06 TL

* Ons altın satış fiyatı: 4.145,48 dolar

Akaryakıt fiyatları bugün ne kadar? İşte 23 Haziran 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarAkaryakıt fiyatları bugün ne kadar? İşte 23 Haziran 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarEkonomi
Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar ve toz taşınımı uyarısı! Yurtta hava nasıl olacak? İşte tahminler...Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar ve toz taşınımı uyarısı! Yurtta hava nasıl olacak? İşte tahminler...Gündem
Dolar/TL bugün ne kadar? (23 Haziran 2026 dolar - Euro fiyatları)Dolar/TL bugün ne kadar? (23 Haziran 2026 dolar - Euro fiyatları)Finans
Emekli promosyonlarında son durum! En yüksek promosyonu hangi banka veriyor? İşte güncel tutarlar...Emekli promosyonlarında son durum! En yüksek promosyonu hangi banka veriyor? İşte güncel tutarlar...Ekonomi

 

Altında toparlanma sinyali: İşte 22 Haziran 2026 güncel fiyatlar

Altın Haberleri

Altında toparlanma sinyali: İşte 22 Haziran 2026 güncel fiyatlar
Dolar/TL bugün ne kadar? (23 Haziran 2026 dolar - Euro fiyatları)

Finans Haberleri

Dolar/TL bugün ne kadar? (23 Haziran 2026 dolar - Euro fiyatları)
Dolar/TL bugün ne kadar? (22 Haziran 2026 dolar - Euro fiyatları)

Yatırım Haberleri

Dolar/TL bugün ne kadar? (22 Haziran 2026 dolar - Euro fiyatları)
Bu konularda ilginizi çekebilir
Altın finans yatırım