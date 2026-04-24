Altında yön aşağı döndü: İşte 24 Nisan 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları

Gram altın 6.765 TL seviyesinden, ons altın ise 4.675 dolar düzeyinden güne giriş yaptı.

Ons altın tarafında haftalık düşüş, sabah saatleri itibarıyla yüzde 3,25’e seviyesine kadar geldi. Bu gelişmeyle birlikte altın, son dört haftadır devam eden yükseliş trendini sonlandırma aşamasına gelmiş görünüyor.

Altın fiyatlarında son durum

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.

İşte 24 Nisan 2026 Cuma gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 6.764,95 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 11.153,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 22.266,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 44.623,48 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 44.396,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 111.900,90 TL

* Ons altın satış fiyatı: 4.671,63 dolar