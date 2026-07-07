Altında yön aşağı döndü: İşte 7 Temmuz 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları

Gram altın güne 6.212 TL, ons altın ise 4.132 dolar seviyesinden başladı.

Ons fiyatında dün 4.202 dolara kadar yükseliş yaşanmıştı. Ancak sarı metalde iki haftanın zirve seviyelerine de işaret eden bu ivmelenmenin ardından yön yeniden aşağı döndü.

Yatırımcılar Fed'in haziran ayı toplantı tutanaklarını ve yeni Başkan Kevin Warsh’ın para politikasına ilişkin vereceği ipuçlarını bekliyor.

Altın fiyatlarında son durum

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.

İşte 7 Temmuz 2026 Salı gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 6.212,39 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 10.225,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 20.406,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 40.647,37 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 40.651,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 101.930,13 TL

* Ons altın satış fiyatı: 4.132,65 dolar