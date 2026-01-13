Altında yön ne olacak? Gözler ABD verilerinde: İşte 13 Ocak 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları

Gram altın güne 6.375 TL seviyesinden başlarken, ons altın 4.595 dolar düzeyinde işlem görüyor. Dün 6.419 TL ile tarihi zirvesini test eden gram altın, rekor seviyelere yakın seyrini sürdürüyor.

Küresel ölçekte artan jeopolitik gerilimler altın fiyatlarını desteklemeye devam ederken, piyasaların odağında bugün 16.30’da açıklanacak ve Fed’in para politikası açısından önem taşıyan ABD aralık ayı enflasyon rakamları bulunuyor.

Altın fiyatlarında son durum

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.

İşte 13 Ocak 2026 Salı gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 6.372,79 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 10.523,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 21.045,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 41.882,57 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 41.929,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 105.027,61 TL

* Ons altın satış fiyatı: 4.596,05 dolar