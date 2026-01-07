Altında yön ne olacak? Gözler ABD verilerinde: İşte 7 Ocak 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları

Gram altın güne 6.195 TL seviyesinden başladı. Jeopolitik gelişmelerin etkisiyle yükseliş eğilimini sürdüren altın piyasasında, bu hafta açıklanacak kritik ABD verileri yakından izleniyor.

Gram altın, aralık ayında 6.281 TL ile tarihi zirvesini görmüştü. Son 24 saat içinde 6.227 TL’ye kadar çıkan fiyatlar, gram altının yeniden rekor seviyelere yaklaşmasına neden oldu.

Altın fiyatlarında son durum

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.

İşte 7 Ocak 2026 Çarşamba gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 6.196,24 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 10.423,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 20.845,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 41.436,72 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 41.531,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 103.909,56 TL

* Ons altın satış fiyatı: 4.473,61 dolar