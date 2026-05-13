  3. Altında yön ne olacak? İşte 13 Mayıs 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları
Altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar merakla güncel altın fiyatlarını araştırıp takip ediyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç lira? İşte 13 Mayıs 2026 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...

Gram altın, 6.852 TL seviyesinden işlem görürken, ons altın güne 4.693 dolar düzeyinde başladı.

Amerika Birleşik Devletleri’nde nisan ayı enflasyonunun beklentilerin üzerinde gelerek yüzde 3,8 olarak açıklanması ve Orta Doğu’daki jeopolitik risklerle birlikte petrol fiyatlarının yüksek kalması, altın üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.

Altın fiyatlarında son durum

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.

İşte 13 Mayıs 2026 Çarşamba gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 6.861,95 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 11.248,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 22.483,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 44.405,88 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 44.842,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 111.355,24 TL

* Ons altın satış fiyatı: 4.698,01 dolar

