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Altında yön ne olacak? İşte 17 Haziran 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları

Altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar merakla güncel altın fiyatlarını araştırıp takip ediyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç lira? İşte 17 Haziran 2026 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...

ALEYNA HARMAN
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Altında yön ne olacak? İşte 17 Haziran 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları
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Gram altın güne 6.453 TL, ons altın ise 4.330 dolar seviyesinden başladı.

Altın fiyatları, ABD ile İran arasında bir barış anlaşması sağlanabileceğine dair artan iyimserliğin, ABD'de faiz artırımı beklentilerini zayıflatmasıyla üst üste beşinci işlem gününde de yükselişini sürdürdü.

Altın fiyatlarında son durum

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.

İşte 17 Haziran 2026 Çarşamba gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 6.453,56 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 10.814,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 21.595,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 42.839,79 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 43.092,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 107.428,00 TL

* Ons altın satış fiyatı: 4.330,16 dolar

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