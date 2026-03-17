  1. Ekonomim
  2. Finans
  3. Altında yön ne olacak? İşte 17 Mart 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları
Takip Et

Altında yön ne olacak? İşte 17 Mart 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları

Altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar merakla güncel altın fiyatlarını araştırıp takip ediyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç lira? İşte 17 Mart 2026 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...

ALEYNA HARMAN
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Gram altın güne 7.135 TL, ons altın ise 5.022 dolar seviyesinden başlarken piyasadaki zayıf seyir sürüyor.

Orta Doğu’daki çatışmaların ardından oluşan yüksek enflasyon ve yüksek faiz ortamı, altın fiyatlarının üzerindeki baskıyı artırırken piyasada “Altın için beklentiler sona mı erdi?” soruları daha sık dile getirilmeye başladı.

Buna karşın İsviçre merkezli UBS, altına yönelik iyimser değerlendirmesini koruyor. Banka, ons altının 2026 yılının sonuna kadar 5.900–6.200 dolar aralığına yükselme potansiyeli taşıdığını öngörüyor.

Altın fiyatlarında son durum

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.

İşte 17 Mart 2026 Salı gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 7.145,28 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 11.898,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 23.790,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 47.081,75 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 47.391,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 118.065,43 TL

* Ons altın satış fiyatı: 5.030,05 dolar

Altın Haberleri

Altın finans yatırım