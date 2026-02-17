Altında yön ne olacak? İşte 17 Şubat 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları

Gram altın 6.980 TL seviyesinden, ons altın ise 4.965 dolar düzeyinden güne başladı.

Çin piyasalarının bu hafta resmi tatil nedeniyle kapalı olması ve küresel veri akışının sakin seyretmesi, altın fiyatlarının güç kaybetmesine yol açıyor.

Piyasalarda “Altın yükselir mi, geriler mi?” soruları yoğunlaşırken, Avustralya merkezli finans kurumu ANZ ons altın için ikinci çeyreğe yönelik yeni bir hedef fiyat öngörüsü paylaştı. ANZ’nin emtia analistleri, fiyatların ikinci çeyrekte 5.800 dolara kadar ulaşabileceğini öngördü.

Altın fiyatlarında son durum

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.

İşte 17 Şubat 2026 Salı gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 6.969,30 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 11.940,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 23.807,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 47.634,60 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 47.433,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 119.451,79 TL

* Ons altın satış fiyatı: 4.950,94 dolar