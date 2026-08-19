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Altında yön ne olacak? İşte 19 Ağustos 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları

Altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar merakla güncel altın fiyatlarını araştırıp takip ediyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç lira? İşte 19 Ağustos 2026 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...

ALEYNA HARMAN
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Altında yön ne olacak? İşte 19 Ağustos 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları
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Gram altın güne 6.715 TL, ons altın ise 4.354 dolar seviyesinden başladı.

Bir önceki gün yaklaşık bir ayın en büyük düşüşünü yaşayan altın, yatay bir seyir izliyor. ABD Hazine tahvil getirilerindeki yükseliş ve petrol fiyatlarındaki artış, değerli metal fiyatları üzerinde baskı oluşturmayı sürdürüyor.

Piyasaların odağında ise ABD Merkez Bankası’nın (Fed) temmuz ayındaki toplantısına ilişkin tutanaklar bulunuyor. Bugün yayımlanması beklenen tutanakların, Fed’in önümüzdeki dönemde izleyeceği faiz politikasına ilişkin önemli ipuçları sunması bekleniyor.

Altın fiyatlarında son durum

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.

İşte 19 Ağustos 2026 Çarşamba gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 6.715,05 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 10.988,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 21.970,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 43.953,35 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 43.778,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 110.220,43 TL

* Ons altın satış fiyatı: 4.354,32 dolar

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