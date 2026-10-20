Altında yön ne olacak? İşte 20 Ekim 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları

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Gram altın güne 6.607 TL, ons altın ise 4.145 dolar seviyesinden başladı.

Altın fiyatları, yatırımcıların gelecek hafta duyurulacak ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararına ve bankanın gelecekte izleyeceği para politikasına ilişkin vereceği mesajlara odaklanmasıyla salı günü Asya piyasalarında düşüş kaydetti.

Altın fiyatlarında son durum

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.

İşte 20 Ekim 2026 Salı gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 6.607,31 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 10.801,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 21.595,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 43.086,29 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 43.064,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 108.046,15 TL

* Ons altın satış fiyatı: 4.145,02 dolar