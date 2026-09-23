Altında yön ne olacak? İşte 23 Eylül 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları

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Gram altın güne 6.817 TL, ons altın ise 4.344 dolar seviyesinden başladı.

Altın fiyatları, ABD’de faiz oranlarının yüksek seviyelerde kalabileceğine ilişkin beklentiler nedeniyle baskı altında seyretmeyi sürdürüyor.

Buna karşın, küresel altın ETF’lerine yönelik devam eden sermaye girişleri ve Çin’deki rekor seviyelere ulaşan talep, değerli metalin fiyatını destekleyen başlıca faktörler olarak öne çıkıyor.

Altın fiyatlarında son durum

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.

İşte 23 Eylül 2026 Çarşamba gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 6.817,90 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 11.130,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 22.251,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 44.156,06 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 44.375,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 110.728,77 TL

* Ons altın satış fiyatı: 4.344,09 dolar