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Altında yön ne olacak? İşte 25 Ağustos 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları

Altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar merakla güncel altın fiyatlarını araştırıp takip ediyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç lira? İşte 25 Ağustos 2026 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...

ALEYNA HARMAN
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Altında yön ne olacak? İşte 25 Ağustos 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları
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Gram altın güne 7.165 TL, ons altın ise 4.632 dolar seviyesinden başladı.

Altın fiyatları, ABD Hazinesi’nin uzun vadeli tahvillerdeki geri alım operasyonlarının hacmini artırma kararından destek bularak yükselişini sürdürdü ve salı günü üç ayı aşkın sürenin en yüksek seviyesine ulaştı.

Piyasalarda gözler, bu hafta açıklanması beklenen ABD enflasyon verileri ile Fed Başkanı Kevin Warsh’ın Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu’nda gerçekleştireceği ilk konuşmaya çevrildi.

Altın fiyatlarında son durum

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.

İşte 25 Ağustos 2026 Salı gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 7.165,82 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 11.682,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 23.358,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 46.815,14 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 46.544,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 117.396,86 TL

* Ons altın satış fiyatı: 4.632,14 dolar

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