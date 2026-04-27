  1. Ekonomim
  2. Finans
  3. Altında yön ne olacak? İşte 27 Nisan 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları
Takip Et

Altında yön ne olacak? İşte 27 Nisan 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları

Altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar merakla güncel altın fiyatlarını araştırıp takip ediyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç lira? İşte 27 Nisan 2026 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...

ALEYNA HARMAN
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Altında yön ne olacak? İşte 27 Nisan 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları
Takip Et

Gram altın güne 6.827 TL seviyesinden başlarken, ons altın fiyatı 4.715 dolar olarak kaydedildi.

Orta Doğu’daki belirsizliklerin devam etmesi nedeniyle altın piyasasında daha temkinli bir fiyat hareketi gözleniyor.

Altın fiyatlarında son durum

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.

İşte 27 Nisan 2026 Pazartesi gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 6.838,79 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 11.248,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 22.455,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 44.283,78 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 44.773,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 111.049,05 TL

* Ons altın satış fiyatı: 4.725,61  dolar

Altın finans yatırım