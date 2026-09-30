Altında yön ne olacak? İşte 30 Eylül 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları

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Gram altın güne 6.577 TL, ons altın ise 4.174 dolar seviyesinden başladı.

Altın fiyatları, önceki seansta kaydettiği yüzde 1,6’lık yükselişin ardından Çarşamba günü yatay bir görünüm sergiledi.

Petrol fiyatlarındaki gerileme, enerji kaynaklı enflasyona yönelik endişeleri bir miktar azaltırken, ABD Hazine tahvil getirilerinin yüksek seviyelerini koruması değerli metal fiyatları üzerinde baskı oluşturmaya devam etti.

Altın fiyatlarında son durum

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.

İşte 30 Eylül 2026 Çarşamba gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 6.577,50 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 10.794,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 21.582,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 42.832,79 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 43.038,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 107.410,46 TL

* Ons altın satış fiyatı: 4.174,60 dolar