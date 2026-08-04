Altında yön ne olacak? İşte 4 Ağustos 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları

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Gram altın güne 6.199 TL, ons altın ise 4.052 dolar seviyesinden başladı.

Altın fiyatları, yatırımcıların ABD ile İran arasında yapılabileceği belirtilen görüşmelere ilişkin tutarsız açıklamaları değerlendirmesi ve bu hafta açıklanacak ABD istihdam verilerinin Fed'in faiz politikasına dair vereceği ipuçlarını beklemesiyle sınırlı bir yükseliş kaydetti.

Altın fiyatlarında son durum

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.

İşte 4 Ağustos 2026 Salı gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 6.199,27 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 10.111,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 20.222,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 40.000,97 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 40.284,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 100.309,18 TL

* Ons altın satış fiyatı: 4.052,50 dolar