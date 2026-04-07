Altında yön ne olacak? İşte 7 Nisan 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları

Ons altın, 4.650 dolar seviyesinden güne başlangıç yaptı, Gram altın ise 6.670 TL seviyesinde seyrediyor.

Hürmüz Boğazı'nda gerilimin artması durumunda petrol fiyatlarının yükselişe geçebileceği; buna bağlı olarak dolar endeksi ile tahvil faizlerinde yukarı yönlü hareketlerin görülebileceği ve bu gelişmelerin altın üzerinde yeniden aşağı yönlü baskı oluşturabileceği değerlendiriliyor.

Altın fiyatlarında son durum

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.

İşte 7 Nisan 2026 Salı gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 6.667,05 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 11.443,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 22.785,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 44.079,71 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 45.366,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 110.537,30 TL

* Ons altın satış fiyatı: 4.649,85 dolar