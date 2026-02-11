Altında yön yukarı döndü: İşte 11 Şubat 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları

ABD’de Aralık ayına ilişkin perakende satış verilerinin büyümede duraklamaya işaret etmesinin ardından, Hazine tahvil getirilerinde düşüş görüldü. Bu gelişme Çarşamba günü altın fiyatlarını yukarı taşıdı.

Söz konusu veriler, açıklanacak kritik istihdam rakamları öncesinde ekonomide yavaşlama olabileceğine dair sinyal verdi. Spot altın ise yüzde 0,5 değer kazanarak 5.049,59 dolara yükseldi.

Altın fiyatlarında son durum

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.

İşte 11 Şubat 2026 Çarşamba gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 7.094,75 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 12.101,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 24.201,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 47.777,64 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 48.218,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 119.810,49 TL

* Ons altın satış fiyatı: 5.056,84 dolar